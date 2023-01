Real Madrid raakt achterop bij koploper Barcelona na gemiste kansen tegen Real Sociedad

De Madrilenen raakten in La Liga verder achterop bij koploper FC Barcelona, dat zaterdag wel met 0-1 won van Girona door een goal van middenvelder Pedri. De Catalaanse club heeft nu vijf punten voorsprong.



Het duel tussen Real Madrid en Real Sociedad was op papier een topper, want de bezoekende club uit het Baskische San Sebastian is de verrassende nummer drie in de stand. Die positie behield Real Sociedad dankzij de 0-0. De ploeg heeft acht punten minder dan Barcelona.