Real Madrid verslaat Sociedad en staat weer naast Barcelona

De wedstrijd begon nog wel goed voor Sociedad, want het was Willian José die de Basken al na twee minuten op voorsprong zette. Maar via Karim Benzema trok Real de stand in de 37ste minuut gelijk, waarna na rust Federico Valverde op aangeven van Luka Modric de Madrilenen zelfs op voorsprong zette.



Het was diezelfde Modric die voor opluchting zorgde in Madrid, door op aangeven van Benzema de 3-1 tegen de touwen schoot. Ook invaller Gareth Bale had zijn bijdrage in die aanval, maar een echt prettige invalbeurt kende hij niet. Na het veelbesproken spandoek die de Welshman na de interland van Wales tegen Hongarije (2-0) omhoog hield, werd hij bij ieder balcontact uitgefloten.



Zijn medespelers zullen vooral de overwinning koesteren, want de zege brengt de Madrilenen weer op gelijke trend met Barcelona. De Catalanen wonnen vanmiddag moeizaam bij Leganés (1-2).