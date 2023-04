Real Madrid verslagen dankzij wereldgoal Samuel Chukwueze, Lionel Messi weer trefzeker voor PSG

met video'sEr was weer genoeg spektakel vandaag op de Europese velden. Zo ging Real Madrid in eigen huis onderuit tegen Villarreal, vond Lionel Messi weer het doel namens Paris Saint-Germain en verstevigde Lazio de tweede plek in Italië. Onderaan dit artikel vind je een overzicht van de uitslagen, standen en programma's.

Spanje

Real Madrid heeft op eigen veld verloren van Villarreal. De bezoekers kwamen twee keer op achterstand, maar zegevierden met 3-2. Real Madrid houdt daardoor een achterstand van 12 punten op koploper Barcelona, dat deze speelronde nog in actie moet komen.



Eerder in de week won Real Madrid ruim bij Barcelona (0-4) en plaatste zich daarmee voor de finale van de strijd om de Spaanse beker. Woensdag speelt de club in de Champions League tegen Chelsea.



Barcelona speelt maandag in La Liga tegen Girona en kan verder uitlopen.

Villarreal won in Madrid dankzij deze wonderschone uithaal van Samuel Chukwueze:

Frankrijk

Na twee opeenvolgende nederlagen in de Franse competitie heeft Paris Saint-Germain weer eens gewonnen. Bij Nice deed de koploper met de vele wereldsterren dat met 2-0. Het verschil met achtervolger Lens liep daardoor weer op tot 6 punten.



Na een ‘klein’ half uur zette Lionel Messi PSG op voorsprong. De Argentijn, de laatste tijd wat omstreden in en rond Parijs, rondde van dichtbij bekwaam af, na een voorzet van Nuno Mendes. Sergio Ramos maakte ongeveer een kwartier voor tijd de 0-2, door raak te koppen na een hoekschop van Messi.



Voormalig PSV’er Pablo Rosario viel halverwege de tweede helft in bij Nice. Lens had vrijdag al gewonnen van RC Strasbourg.

Italië

Lazio heeft de tweede plaats in de Italiaanse voetbalcompetitie verstevigd. Het elftal van coach Maurizio Sarri was in de topper tegen Juventus met 2-1 te sterk. Voor Lazio was het de derde zege op rij in de Serie A.



Lazio, dat vorige maand in de Conference League werd uitgeschakeld door AZ, heeft 16 punten achterstand op de aanstaande kampioen Napoli en 5 punten voorsprong op AS Roma. De rivaal, donderdag tegenstander van Feyenoord in de kwartfinales van de Europa League, versloeg eerder op zaterdag Torino (0-1).



Juventus blijft door het verlies op de zevende plek staan.

België

Union is er in de Belgische voetbalcompetitie niet in geslaagd op gelijke hoogte te komen met koploper RC Genk. Het elftal van coach Karel Geraerts kwam in de uitwedstrijd tegen AA Gent al in de 1e minuut op voorsprong dankzij de Ivoriaanse middenvelder Lazare Amani. Gent kwam in de 80e minuut langszij via een benutte penalty van Hugo Cuypers.



De Nederlander Bart Nieuwkoop had een basisplaats bij Union. Oussama El Azzouzi viel na rust in.



Genk kan zondag verder uitlopen op Union. De koploper gaat op bezoek bij Standard Luik.

In Duitsland schitterden vandaag de Nederlanders. Daarover lees je hier alles.

Programma Premier League (Engeland)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Premiership (Schotland)

• Celtic - Rangers 3-2

Programma La Liga (Spanje)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma Bundesliga (Duitsland)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma Serie A (Italië)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma Ligue 1 (Frankrijk)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma Jupiler Pro League (België)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Standen

Engeland

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Spanje

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Duitsland

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Italië

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Frankrijk

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

België

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.