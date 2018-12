Real Madrid voltooit 'hattrick’ bij WK voor clubs

Het WK voor clubs is een toernooi waar de winnaars van de internationale competities in alle continenten aan meedoen. Dat betekent de winnaars van de Champions League in Europa, Zuid-Amerika, Oceanië, Azië, Midden- en Noord-Amerika en Afrika, plus de nationale kampioen van het organiserende land. De winnaars van de Champions League in Europa en Zuid-Amerika stromen in de halve eindstrijd in.



Omdat River Plate, de winnaar van de Zuid-Amerikaanse Champions League, in de halve finale verloor van Al Ain, speelde het grote Real Madrid de finale in Abu Dhabi tegen 'thuisclub’ Al Ain, de landskampioen van de Verenigde Arabische Emiraten.



De Koninlijke domineerde vanaf de aftrap tegen de club uit het Midden-Oosten, waar Marcus Berg (oud-FC Groningen en oud-PSV) meedeed. Toch was het Al Ain dat na zo'n tien minuten een kans kreeg op de openingstreffer. Het was een minuut later echter Ballon d‘Or-winnaar Luka Modric die met een geplaatst schot voor de 1-0 zorgde namens Real Madrid. Al Ain leek snel daarna langszij te komen, maar die treffer werd afgekeurd vanwege buitenspel.



Real Madrid hoefde daarna weinig meer te vrezen van Al Ain, dat kwalitatief te kort kwam om het de winnaar van de UEFA Champions League lastig te maken. Ook de Spanjaarden konden niet imponeren, maar trokken de zege wel simpel naar zich toe. Na rust wist het 21-jarige talent Marcos Llorente de 2-0 te maken en aanvoerder Sergio Ramos gooide het duel ruim tien minuten voor tijd helemaal op slot met een rake kopbal: 3-0. Vier minuten voor tijd maakte Tsukasa Shiotani nog de eretreffer namens Al Ain, waarna het slotakkoord voor Real was: een prachtige pass van Marcelo werd door Vinicius jr. -met hulp van een speler van Al Ain- gepromoveerd tot doelpunt: 4-1.



Real pakte zo een prachtige hattrick: de derde titel bij het WK voor clubs op rij. Daarnaast won De Koninlijke al voor de vierde keer het WK: een record. Grote rivaal FC Barcelona heeft drie WK-titels. Het WK voor clubs wordt sinds 2000 (met uitzondering van 2001) georganiseerd.



Dit seizoen deden, naast Real Madrid en Al Ain, ook River Plate (Zuid-Amerika), Kashima Antlers (Azië), Espérance de Tunis (Afrika), Guadalajara (Midden- en Noord-Amerika) en Team Wellington (Oceanië) mee aan het WK voor clubs in de Verenigde Arabische Emiraten. De nationaal kampioen van het organiserende land én de kampioen van Oceanië beginnen in een play-offs-ronde, terwijl de winnaars