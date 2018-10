Real Madrid wint overtuigend bij debuut Solari in Melilla

Twee dagen na het ontslag van hoofdcoach Julen Lopetegui heeft het geplaagde Real Madrid zich in het Spaanse bekertoernooi dus niet laten verrassen. Karim Benzema en Marco Asensio kwamen in de eerste helft tot scoren in Melilla. Na de pauze tilden Alvaro Odriozola en Cristo González de stand naar 0-4. De return is begin december. Het Braziliaanse toptalent Vinicius Junior (18) maakte zijn basisdebuut bij Real Madrid onder Solari, die de afgelopen maanden al zijn coach was bij Real Madrid Castilla.