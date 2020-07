Real Madrid zet volgende stap richting titel met 22ste rake penalty op rij voor Ramos

Sergio Ramos schoot in de 73ste minuut raak vanaf elf meter, nadat Marcelo over de voet van Athletic-verdediger Dani Garcia was gegaan. Even later meende ook Athletic Bilbao recht te hebben op een strafschop nadat Ramos op de voet van Raul Garcia ging staan, maar de VAR besloot nu geen penalty te geven. Real Madrid heeft nu zeven punten voorsprong op achtervolger FC Barcelona, dat vanavond (22.00 uur) zonder de geblesseerde Frenkie de Jong nog op bezoek gaat bij nummer vijf Villarreal. Real Madrid won alle zeven wedstrijden sinds de herstart van La Liga op 14 juni. Na vanavond zijn er nog vier speelrondes te gaan in Spanje.

22 rake strafschoppen op rij

Sergio Ramos was in die zeven wedstrijden al vijf keer trefzeker, waarvan hij nu op twaalf goals staat dit seizoen, waarvan tien in La Liga en twee in de Champions League. De 34-jarige verdediger uit Camas staat nu op 96 doelpunten voor Real Madrid, in 647 wedstrijden. Ramos benutte in Bilbao alweer zijn 22ste strafschop rij. In totaal staat Ramos nu op 26 rake pogingen uit 30 strafschoppen. Karim Benzema bleef op 17 competitiegoals staan, vijf goals minder dan topscorer Lionel Messi.