Real Mallorca promoveert voor tweede keer op rij na winst op Depor

Deportivo La Coruña, dat vorig jaar degradeerde onder coach Clarence Seedorf, had de heenwedstrijd in Galicië donderdagavond nog met 2-0 gewonnen. Vanavond ging de return in Palma de Mallorca echter met 3-0 verloren, waarna er een groot feest ontstond op het veld in het Estadi de Son Moix.



De Nederlanders Arnold Bruggink, Gianni Zuiverloon en Jonathan de Guzman speelden in het recente verleden bij Real Mallorca. Bij die club is tennislegende Rafael Nadal, de bekendste inwoner van het eiland, aandeelhouder. Hij zat vanavond ook op de tribune en deelde kort na afloop een foto van de pitch invasion vanaf zijn plek op de hoofdtribune.