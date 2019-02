Real ontsnapt dankzij dubieuze penalty’s aan puntenverlies bij Levante

Beker van WK 2019 komt in april al naar Nederland

19:52 De beker die op zondag 7 juli in Lyon wordt uitgereikt aan de winnaar van het WK vrouwenvoetbal, komt binnenkort eerst nog naar Nederland. De gouden trofee maakt de komende weken een rondje langs alle landen die meedoen aan het WK in Frankrijk. Op 27 april is de beker in Nederland te zien.