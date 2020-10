Real pakt dankzij 250ste goal Benzema ook volle buit bij Levante

De Braziliaan Vinícius had de ploeg uit Madrid in de 16de minuut op voorsprong gezet. Aanvoerder Sergio Ramos leek de voorsprong in de 67ste minuut te hebben verdubbeld, maar na lang beraad tussen scheidsrechter Munuera en de VAR werd het doelpunt afgekeurd vanwege buitenspel. In blessuretijd maakte Karim Benzema er nog 2-0 van. Het is zijn 250ste goal voor Real (in alle competities). Alleen Cristiano Ronaldo (450), Raúl (323), Alfredo Di Stéfano (308) en Santillana (290) waren vaker doeltreffend.