Real Sociedad en Granada gaan Europa League in, Getafe en Valencia grijpen mis

Volledig scherm Granada won met 4-0 van Athletic Bilbao. © BSR Agency Villarreal, Real Sociedad en Granada (voorrondes) gaan Spanje volgend seizoen vertegenwoordigen in de Europa League. Real Sociedad speelde met 1-1 gelijk bij Atlético Madrid, dat als derde eindigt. Atlético eindigt net als Sevilla op 70 punten, maar heeft een iets beter doelsaldo: +24 om +20. Real Sociedad eindigt als zesde, met een beter doelsaldo dan Granada: +8 om +7. Granada deed er echter nog alles aan, want het won met 4-0 van Athletic Bilbao.

De club uit San Sebastián hoeft daardoor geen voorrondes te spelen en gaat rechtstreeks de poulefase in. Granada stond na tien speelrondes bovenaan in La Liga, kende daarna een slechte serie, maar plaatst zich dus toch voor Europees voetbal. Getafe (1-0 nederlaag bij Levante) en Valencia (1-0 nederlaag bij Sevilla) grijpen naast Europees voetbal. Getafe kreeg de tegengoal in minuut 100, zag liefst drie goals afgekeurd worden door de VAR en spits Juan Mata miste een strafschop. Bij Valencia zat Jasper Cillessen opnieuw op de bank, Luuk de Jong werd in de 71ste minuut vervangen. Getafe kan zich nog wel plaatsen voor de Champions League, maar zal volgende maand dan wel de Europa League moeten winnen. In de achtste finale wacht Internazionale.

Villarreal verzekerde zich eerder op de avond al van de vijfde plaats in La Liga met de 4-0 zege op Eibar. Na de wedstrijd werd afscheid genomen van clubiconen Bruno Soriano (die stopt) en Santi Cazorla, die in Qatar gaat spelen voor Al Sadd van coach Xavi. De 35-jarige Cazorla werd in zijn laatste twee jaar bij Arsenal liefst acht keer geopereerd aan zijn enkel, maar beleefde een prachtige terugkeer bij Villarreal met 86 wedstrijden, 22 goals en 22 assists in twee seizoenen.

Leganés degradeert naar Segunda

Leganés zal na vier seizoenen in La Liga weer degraderen. De ploeg van coach Javier Aguirre speelde vanavond met 2-2 gelijk tegen Real Madrid, dat afgelopen donderdag al kampioen werd. De spelers van Leganés streden de hele wedstrijd voor iedere meter, maar kwamen uiteindelijk toch tekort. Het punt was niet genoeg om Celta de Vigo nog te passeren. De club uit Galicië speelde met 0-0 gelijk bij het al gedegradeerde RCD Espanyol, waarmee het een punt boven de streep eindigt. Naast Espanyol en Leganés degradeert ook Real Mallorca, dat de afgelopen twee seizoenen promoveerde.

Sergio Ramos maakte al in de negende minuut de 0-1 in Estadio Butarque met zijn elfde competitiegoal van het seizoen. Kort voor rust maakte Bryan Gil gelijk namens Leganés, maar zeven minuten na rust zorgde Marco Asensio alweer voor de 1-2. Roger Assalé maakte in de 78ste minuut de 2-2 namens de thuisploeg, maar ondanks een slotoffensief en een aantal kansen bleef het daarbij.

Messi voor zevende keer topscorer

Lionel Messi kroonde zich voor de zevende keer in totaal en voor de vierde keer op rij tot topscorer van Spanje. De 33-jarige aanvoerder en sterspeler van FC Barcelona werd dit seizoen geen kampioen, maar was wel goed voor 25 goals en 21 assists. Karim Benzema kwam vanavond niet meer tot scoren en bleef daarmee op 21 goals steken. Derde op de topscorerslijst werd Gerard Moreno met 18 treffers namens Villarreal.



Vanmiddag schitterde Messi in Vitoria-Gasteiz nog met twee goals en een assists in de uitwedstrijd bij Deportivo Alavés, die met 0-5 werd gewonnen. Frenkie de Jong deed het laatste halfuur nog mee bij Barcelona, dat op zaterdag 8 augustus aantreedt tegen Napoli in de return in de achtste finales van de Champions League. De heenwedstrijd in Stadio San Paolo in Napels op 25 februari eindigde in een 1-1 gelijkspel.

