Real Sociedad neemt koppositie La Liga over van Real Madrid

Granada, de Spaanse tegenstander van PSV in de Europa League, wist ook de uitwedstrijd tegen Getafe te winnen. Door de 1-0-zege kwam Granada in punten op gelijke hoogte met Real Madrid. Ángel Montoro maakte in de blessuretijd van de eerste helft uit een penalty het doelpunt voor de bezoekers. De strafschop was toegekend na een overtreding van Getafe-verdediger Djené Dakonam. FC Barcelona slaagde er vorige week niet in de uitwedstrijd tegen Getafe te winnen.