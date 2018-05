Real stelt derde plaats veilig door ruime overwinning op Celta

Chaos na eerste degradatie ooit van HSV uit Bundesliga

19:47 Na een meeslepende slotdag in de Bundesliga is HSV ondanks winst op Borussia Mönchengladbach (2-1) voor het eerst in de clubgeschiedenis gedegradeerd. HSV was tot vandaag de enige ploeg die alle seizoenen in de hoogste Duitse voetbalcompetitie speelde. Na afloop liep het volledig uit de hand. Hamburg is in rouw.