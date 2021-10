Real-trainer Ancelotti leeft mee met ontslagen Koeman: ‘Hij heeft alles gegeven wat hij kon’

Samenvatting Juventus pakt nog een punt bij Inter na lichte overtre­ding Dumfries

25 oktober Internazionale en Juventus zijn weinig opgeschoten met een gelijkspel in de 242ste editie van de Derby d’Italia. Het werd 1-1 in San Siro in Milaan, nadat Juventus in de slotfase nog een goedkope strafschop kreeg na een lichte overtreding van Denzel Dumfries.