Real Valladolid keert na vier jaar terug in La Liga

De ploeg uit het noorden van Spanje had uit bij Numancia met 3-0 gewonnen en liet die comfortabele voorsprong zaterdag tijdens de return voor eigen publiek niet meer in gevaar komen (1-1). Jaime Mata maakte in de 93ste minuut de 1-1, waarna de scheidsrechter direct affloot en het promotiefeest kon losbarsten in Estadio José Zorrilla. Mata was dit seizoen goed voor liefst 35 doelpunten in 45 wedstrijden.