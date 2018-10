Real zoekt zich suf naar opvolger van Lopetegui

Maar dat was allemaal in de zomer, tussen twee seizoenen in. Pérez’ probleem is nu dat trainers die bij een club zitten niet middenin een seizoen willen vertrekken, ook niet voor Real Madrid. Zijn grote wens is Mourinho terug te halen, want de voorzitter wil een trainer met een ‘harde hand’ om de kleedkamer weer in het gareel te krijgen. Iets waar aanvoerder Ramos, de ‘kruiwagen’ van Lopetegui, niet op zit te wachten. ,,Het respect moet je hier verdienen, niet afdwingen,” zei Ramos gisteravond toen hem naar Conte werd gevraagd. ,,Om met Real prijzen te winnen is het management van de kleedkamer belangrijker dan de technische kennis.”