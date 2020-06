Red Bull Salzburg verzekert zich van zevende landstitel op rij

De Amerikaan Jesse Marsch is bezig aan zijn eerste seizoen bij Salzburg als hoofdcoach. Hij leidde zijn ploeg eerder dit seizoen al naar de Oostenrijkse beker.



LASK Linz kreeg als koploper in het reguliere seizoen een aftrek van vier punten wegens schending van de coronaregels. De club begon te vroeg met de groepstraining en moest daarvoor boeten nadat van die illegale oefensessies een filmpje in de openbaarheid was verschenen. LASK, dat eerder dit seizoen in Europees verband tegen AZ en PSV speelde, wist daarna in de kampioenspoule slechts drie van de acht duels tot dusver te winnen.