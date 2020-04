Rekik traint onder toezicht politie, ook Bruma weer aan de slag

Door Rik Elfrink



De setting voelt voor veel voetballers in de Bundesliga nog wat onwerkelijk, maar sinds deze week wordt in de hoogste Duitse afdeling door veel clubs weer getraind. Normaal gesproken worden de spelers alleen op de autobaan gewaarschuwd om voldoende afstand te houden, maar nu is het ook de realiteit op het trainingsveld. ,,We zijn als voetballers gewend aan politiebusjes, maar nu stond er eentje bij onze training en keek een agent of we ons wel aan de regel houden om anderhalve meter uit elkaar te blijven. Daar houden we ons goed aan”, zegt oud-PSV’er Karim Rekik. Ook in Duitsland staat de strijd tegen het coronavirus hoog op alle bestuurlijke en uitvoerende agenda’s.