Remise door corona geplaagd Genoa dankzij keeper Perin

De 27-jarige keeper was de eerste in de selectie die vorige maand besmet raakte met het coronavirus. Daarna volgde een golf aan besmettingen bij de Italiaanse club. Op een gegeven moment waren zeventien spelers en vijf stafleden positief bevonden. Daardoor kon de geplande thuiswedstrijd tegen Torino niet doorgaan.

,,We hebben echt een heel moeilijke tijd achter de rug”, gaf hij toe. ,,We hebben heel weinig met elkaar kunnen trainen. Maar we hebben ons voorgenomen om niet naar excuses te zoeken. We moeten gewoon ons werk doen. We hopen onze fans te kunnen verrassen. Dat zijn de mensen die ook onder het coronavirus lijden, maar die ons toch blijven steunen.”