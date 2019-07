Renard bevestigt vertrek als bondscoach van Marokko

Renard stelt dat het besluit al genomen was ver voor de teleurstellend verlopen Afrika Cup. Marokko werd in de achtste finales na strafschoppen uitgeschakeld tegen Benin. De Fransman gaf destijds aan zich daarvoor verantwoordelijk te voelen. ,,Ik heb gefaald, dat zal ik moeten accepteren”, sprak hij meteen na afloop. ,,Daarop mag ik worden afgerekend, het is niet anders.”



Renard was sinds februari 2016 bondscoach van Marokko. Daarvoor had hij OSC Lille onder zijn hoede. In Afrika was hij eerder coach van Ivoorkust, Angola en Zambia.