Reus leidt Dortmund naar zege en houdt titelstrijd spannend

Video Getafe kan Champions League ruiken na zege op Sevilla

16:50 Getafe heeft directe plaatsing voor de Champions League in eigen hand. Dé verrassing van dit La Liga-seizoen rekende in eigen huis met 3-0 af met directe concurrent Sevilla en wipt nu over die ploeg heen. Een hoofdrol was in het Coliseum Alfonso Pérez weggelegd voor de arbitrage.