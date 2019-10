Ribéry biedt excuses aan voor duwen grensrechter

De oud-speler van Bayern München pakte tot twee keer toe de assistent-scheidsrechter hard aan voordat hij door ploeggenoten tot de orde werd geroepen. Het wangedrag van Ribéry is op videobeelden duidelijk te zien. Mede daardoor moet hij rekening houden met een forse sanctie.

Aanleiding was een vermeende fout van Jordan Lukaku op Riccardo Sotil, voorafgaand aan de winnende treffer van Ciro Immobile in de 89ste minuut. Tot grote ergernis van de thuisploeg ging de scheidsrechter zelfs niet eens kijken naar het scherm naast het veld en Ribéry, in minuut 74 naar de kant gehaald, liet na afloop wel erg ostentatief zijn ongenoegen blijken: hij verkocht een van de grensrechters een paar flinke duwen, waarna hij nog een rode kaart onder de neus gestopt kreeg.

Excuses

Via Twitter heeft de Fransman zich intussen geëxcuseerd. ,,Het spijt me wat er gisterenavond gebeurd is. Ik wil me verontschuldigen bij mijn ploeggenoten, de fans en de trainer en biedt uiteraard ook de grensrechter mijn excuses aan”, twitterde Ribéry, die tijdens het duel ook een akkefietje had met Lazzari . ,,Ik was heel nerveus en teleurgesteld na de wedstrijd. Ik hoop dat daar begrip voor is.”

Vincenzo Montella, coach van Fiorentina, snapte er na afloop nog niks van. ,,Waarom ging de scheidsrechter, bij zo’n sleutelfase, niet zelf naar het scherm kijken? We stonden daar, vier minuten, te wachten of de VAR er een fout zou in zien. Als de scheidsrechter gewoon was gaan kijken, dan waren we misschien wat meer tijd verloren, maar we waren op z'n minst dan wel zeker geweest dat de juiste beslissing zou genomen zijn.”

