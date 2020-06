Richarlison stookt vuurtje op: ‘Er zijn betere verdedigers dan Van Dijk’

Het was de ultieme vernedering geweest voor Everton. Als Arsenal er twee dagen geleden in was geslaagd punten af te snoepen van Manchester City, had Liverpool de titel zondagavond al veilig kunnen stellen op Goodison Park. Dat leed blijft Everton en zijn supporters, bij wie de haat voor de club met het stadion aan de andere kant van Stanley Park zo diepgeworteld is, bespaart. Toch zal de club het titelfeest van de Red Devils nog even langer uit willen stellen, al is een overwinning tegen de rivaal alweer tien jaar geleden.



Eén van de spelers die met zijn acties het verschil moet maken is Richarlison. In gesprek met het Braziliaanse Desimpedidos laat de aanvaller weten niet wakker te liggen van Virgil van Dijk, zondag één van zijn directe tegenstanders. ,,Mensen hebben het graag over hem en ja, hij is een geweldige verdediger, maar ik ben hem al eens gepasseerd.” Richarlison vervolgt zijn mening over Van Dijk, afgelopen seizoen nog genomineerd voor de Ballon d’Or. ,,Hij werd bij de top-3 gekozen omdat hij een uitstekend seizoen had. Maar ja, voor mij zijn er betere verdedigers.” Gevraagd op welke spelers hij doelt, noemt de Braziliaan onder meer twee landgenoten. ,,Thiago Silva, Marquinhos en Sergio Ramos.”