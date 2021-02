Rick Karsdorp van hel naar hemel in één jaar: ‘Iedereen kent het verhaal’

Tweede fout dit seizoen Selectie AS Roma furieus na ontslag teammana­ger: ‘Iedereen verantwoor­de­lijk voor zesde wissel’

22 januari Er is onenigheid bij AS Roma. Teammanager Gianluca Gombar is na de enorme fout van AS Roma, om in het bekerduel met Spezia (2-4 nederlaag na verlenging) zes keer te wisselen, ontslagen. Dit tot grote frustratie van de selectie.