Ricksen wil fans blijven ontmoeten: ‘Alsof ik een cupfinal ga spelen’

Door Nik Kok



Dat het een heftige avond wordt die hem veel energie gaat kosten, lijkt vast te staan. Maar Ricksen (42) is vastbesloten om er een ‘speciale avond’ van te maken ,,Eindelijk kan ik naar buiten”, zo zei hij gisteren via een spraakcomputer waar hij mee met de buitenwereld communiceert. ALS leidt tot het disfunctioneren van alle spieren in het lichaam. ,,Het is moeilijk om me te verplaatsen momenteel. Maar het is het waard omdat ik niet alleen maar binnen wil blijven. En ik hou van de aandacht. Als ik er niet meer heen zou kunnen omdat dat fysiek niet meer mogelijk is, zou ik het nog steeds willen. Voor mij voelt het alsof ik weer de cupfinal ga spelen. En dat gevoel is het beste gevoel van de wereld. Het wordt moeilijk maar ik wil tot het einde blijven.”