Rijverbod en boete voor WK-ganger Noa Lang: ‘Wat doet hij precies voor werk?’

Lang moest zich dinsdagmorgen in de politierechtbank in Brugge verantwoorden. De 23-jarige oud-Ajacied werd op 19 februari langs de Hazegrasstraat in Heist met zijn Mercedes geflitst. Lang kwam zelf niet naar de zitting en zijn naam deed bij de politierechter ook niet meteen een belletje rinkelen. Zij vroeg zijn advocaat wat Lang precies voor werk deed. ,,Hij is profvoetballer. En dat is zijn normale reisweg naar het trainingscomplex”, was het antwoord.