Rivaliteit in Schotse kraker opzij voor statement tegen racisme

Op de beelden is te zien dat Kudela tijdens een blessurebehandeling van één van zijn teamgenoten naar Kamara loopt en, met zijn hand er voor, iets in het oor van de Fin roept. Het leidde tot een flink opstootje in het toch al verhitte duel, met twee rode kaarten en uiteindelijk uitschakeling voor Rangers. ,,Hij zei de woorden: You're a fucking monkey, you know you are", beweerde Kamara stellig.