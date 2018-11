River Plate krijgt 24 uur om onschuld te bewijzen

FIFA verplicht Iran snel vrouwen toe te laten

26 november Het geduld van de FIFA met Iran is op. De wereldvoetbalbond gaat het land een deadline stellen voor het toelaten van vrouwen in voetbalstadions. Het bestuur van de FIFA is tot haast gemaand na een rapport van haar eigen mensenrechtenadviespanel. Het verbod van vrouwen in stadions is in strijd met de ethische code van de FIFA die ‘specifieke discriminatie op basis van geslacht verbiedt’.