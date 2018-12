River Plate pakt Copa Libertadores na zege op aartsrivaal Boca

De eerste wedstrijd tussen River en Boca eindigde in november in 2-2. Omdat in de Copa Libertadores in uitwedstrijden gemaakte doelpunten niet dubbel tellen, was een verlenging (na een eindstand van 1-1) noodzakelijk om tot een winnaar te komen.



De return was verplaatst naar Madrid nadat ongeregeldheden rond het stadion van River Plate hadden voorkomen dat de return kon worden gespeeld. Daarbij waren spelers van Boca gewond geraakt. De club eiste eerst bij de Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol dat River Plate zou worden gediskwalificeerd. Dat werd ook in beroep niet gehonoreerd, waarna Boca vrijdag naar het sporttribunaal CAS stapte. Het CAS meldde een dag later dat er hoe dan ook gevoetbald ging worden tussen beide teams uit Buenos Aires en ging daarmee niet in op het verzoek van Boca het duel niet te laten plaatsvinden. De eis tot diskwalificatie van de stadgenoot wordt in een later stadium beoordeeld, meldde het CAS.