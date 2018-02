Robben in de basis bij Bayern in Duitse beker

60 jaar Manchester herdenkt verongelukte 'Busby Babes'

20:34 Duizenden mensen in Manchester en München hebben dinsdag uitgebreid stilgestaan bij de tragedie met de zogenoemde Busby Babes. Precies zestig jaar geleden ging het mis nadat een vliegtuig met de selectie van Manchester United van manager Matt Busby een tussenlanding had gemaakt in München.