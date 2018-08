Robben op de bank bij openingsduel Bayern München

Wereldkam­pi­oen Lloris opgepakt voor rijden met drank op

14:43 De Franse doelman Hugo Lloris is afgelopen nacht om 02.30 uur in het centrum Londen aangehouden, omdat hij beschonken achter het stuur zat. De aanvoerder van wereldkampioen Frankrijk en Tottenham Hotspur werd in het westen van Londen door de politie tegengehouden bij een routinecontrole.