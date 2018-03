Robben terug op Bayern-training, Neuer maakt volgende week rentree

Opa Cook kan flink verdienen aan debuut van kleinzoon in Amsterdam

16:09 Als Lewis Cook vanavond debuteert namens Engeland tegen Oranje in de Amsterdam Arena, dan is zijn grootvader extra blij. De opa van de middenvelder van Bournemouth kan namelijk 17.000 pond, omgerekend 19.500 euro, verdienen als Cook zijn debuut maakt in het nationale shirt.