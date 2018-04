Robben traint individueel in München

De Groninger viel woensdag tijdens de verloren thuiswedstrijd (1-2) al na een paar minuten uit met spierklachten. ,,We moeten het afwachten'', zei trainer Jupp Heynckes na de competitiezege zaterdag op Eintracht Frankfurt (4-1). ,,Hij moet zelf aangeven of het gaat.''

Heynckes rekent in ieder geval wel op linksback David Alaba, die zondag voluit meetrainde. Dat gold ook voor Javi Martinez. De Spanjaard viel tegen Real Madrid uit nadat hij een tik op zijn hoofd had gekregen en moest een paar dagen rust houden.

Heynckes hield Robert Lewandowski, Thomas Müller, Franck Ribéry en James Rodriguez uit voorzorg aan de kant tegen Frankfurt. Zij kampten allemaal met lichte pijntjes en klachten, maar trainden een dag later mee en zijn inzetbaar tijdens de return. Verdediger Jérôme Boateng komt vanwege een spierblessure niet in actie in Madrid. Niklas Süle neemt zijn plek centraal achterin over. De UEFA heeft de Turkse arbiter Cüneyt Çakir aangesteld voor de return in Estadio Santiago Bernabéu.