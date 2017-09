Robben weer hersteld van griepje en kan spelen

Arjen Robben kan morgen in de thuiswedstrijd tegen VfL Wolfsburg weer meedoen bij Bayern München. De aanvoerder van het Nederlands elftal is hersteld van het griepje dat hem dinsdag aan de kant hield tegen Schalke 04. Zonder Robben boekte Bayern in Gelsenkirchen een afgetekende zege (0-3).