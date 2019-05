Robben ziet solo tegen Schalke als zijn mooiste goal in tien jaar Bayern

Morgen neemt Arjen Robben afscheid van het thuispubliek bij Bayern München. In zijn laatste weken krijgt hij nu vaak de vraag: wat vind je eigenlijk je mooiste doelpunt uit tien jaar Bayern? ,,Ik merk dat veel mensen dan zelf beginnen over die volley ooit op Old Trafford tegen Manchester United,’’ vertelde Robben gisteren. ,,Dat was nog in het eerste jaar onder Van Gaal.’’ Ze kregen een corner, Franck Ribery nam ‘m en die draaide de bal helemaal weg van het doel richting Robben op de rand van het strafschopgebied. ,,Met een volley ging ie precies in het hoekje raak langs Edwin van der Sar. Tuurlijk, op zich mooi. En het was ook belangrijk. Het opende de deur naar de halve finales in de Champions League. Maar misschien komt het door het type speler dat ik ben, want zelf kies ik tóch een andere goal.’’



De mooiste wat hemzelf betreft is een treffer uit voorjaar 2010, verlenging halve finale Duitse beker. Op bezoek bij Schalke 04 scoorde Robben na een solo die helemaal op eigen helft begon. Veel internetfilmpjes brengen de actie pas in beeld iets over de middenlijn. ,,Maar ik kreeg de bal dus al achterin, rechtstreeks van onze keeper. Ik kies deze goal ook, omdat het typerend was voor de fitheid die ik toen had. In de 114de minuut van een wedstrijd nog een lange solo en dan scoren.’’