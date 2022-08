Robert Lewandowski schittert ook in Spanje, Frenkie de Jong maakt geen indruk bij invalbeurt

Met videoFC Barcelona heeft een week na de 1-4 zege bij Real Sociedad opnieuw een overtuigende overwinning geboekt in La Liga. De ploeg van Xavi won voor 83.972 toeschouwers in Camp Nou met 4-0 van Real Valladolid, de club van voorzitter Ronaldo.

Robert Lewandowski scoorde net als vorige week in San Sebastián twee keer. De 34-jarige spits uit Polen raakte ook nog twee keer de lat en twee keer de paal, maar met een fraaie hakbal (de 3-0) zorgde hij voor het hoogtepunt van de avond in het goed gevulde Camp Nou.



Lewandowski maakte een karrenvracht aan doelpunten (153 in 133 duels) in zijn laatste drie seizoenen bij Bayern München, maar lijkt niet van plan om het in Spanje rustiger aan te doen. Met vier goals na drie duels staat hij al bovenaan op de topscorerslijst, voorlopig nog samen met spits Borja Iglesias van koploper Real Betis.



Barcelona staat met zeven punten onder de club uit Sevilla, waar de ploeg van Xavi komende zaterdag (21.00 uur) heen mag voor de uitwedstrijd bij Sevilla FC, dat pas op één punt staat. Daarna begint voor Barcelona ook de Champions League, waarin het thuis mag beginnen tegen Viktoria Plzen. Tegen Bayern München en Inter (beide eerst uit) moet Barça vervolgens echt aan de bak om niet weer verder te moeten in de Europa League na het WK.

Frenkie de Jong speelde vorige week nog 85 minuten, maar moest zijn basisplaats vanavond weer afstaan aan aanvoerder Sergio Busquets die terug was van zijn schorsing. De Jong viel een halfuur voor tijd nog wel in, maar kon deze keer weinig indruk maken. Hij kreeg nog wel twee kansjes, maar Valladolid-doelman Jordi Masip keepte uitstekend tegen de club waar hij liefst dertien jaar speelde. Afgelopen woensdag scoorden De Jong en Memphis Depay nog tegen Manchester City, dat in een vriendschappelijke wedstrijd in Camp Nou met 3-3 gelijkspeelde. Depay kwam vanavond niet van de bank af bij Barcelona.

Dat De Jong ondanks alle dreigementen van Barcelona deze zomer ‘gewoon’ bij de club blijft lijkt inmiddels wel zeker, maar rond Depay is nog altijd veel onzekerheid. De spits van Oranje leek afgelopen week op weg naar Juventus, maar die club lijkt met de komst van Arek Milik de voorhoede wel rond te hebben voor dit seizoen.

Vanavond zaten naast Depay ook Miralem Pjanic en Pierre-Emerick Aubameyang op de bank. Barcelona hoopt ook die dure krachten nog te kunnen slijten komende week, maar net als de volledig overbodige Martin Braithwaite (nog niet bij de wedstrijdselectie dit seizoen) lijken zij niet van plan om zomaar afscheid te nemen van hun vette salaris bij Barcelona.

De transferperiode in Spanje is nog tot en met donderdagavond open. De Portugese linkspoot Bernardo Silva van Manchester City, die de hele zomer hoog op het wensenlijstje van Joan Laporta stond, komt in ieder geval niet naar Barcelona. Jules Koundé maakte vanavond zijn debuut, waarmee Laporta er met creatief boekhouden ook geslaagd is om zijn laatste grote zomeraankoop speelgerechtigd te krijgen.

Volledig scherm Robert Lewandowski scoorde net als vorige week twee keer. © AP

