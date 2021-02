Roberto Carlos prijst eredivisie: ‘PSV, Ajax en Feyenoord zijn héél interessant voor Brazilianen’

Door Mikos Gouka



Roberto Carlos glimlacht. Het gaat over de veranderingen in het voetbal en de introductie van de VAR. We gaan terug naar de zomer van 1998, toen het Nederlands elftal en Brazilië tegenover elkaar stonden, in Marseille tijdens de halve finale van het WK. Arbiter Ali Mohamed Bujsaim uit de Verenigde Arabische Emiraten gaf Pierre van Hooijdonk bij de stand 1-1 in de verlenging een gele kaart voor een schwalbe, maar in werkelijkheid hield Júnior Baiano de aanvaller toch gewoon vast? Een ingreep van de VAR had Oranje waarschijnlijk een plek in de finale opgeleverd, nu bereikte Brazilië de eindstrijd.