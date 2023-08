Roberto Mancini levert contract in bij Italië en koerst af op bondscoachschap Saoedi-Arabië

Roberto Mancini heeft zijn ontslag ingediend als bondscoach van Italië, zo bevestigt de Italiaanse voetbalbond. Het is nog niet bekend waarom hij is opgestapt. Volgens de Saoedische krant Al-Riyadi ligt er een driejarig contract voor hem klaar als bondscoach van Saoedi-Arabië.

De 58-jarige Mancini was sinds 2018 de bondscoach, nadat Italië het WK in Rusland had gemist. Mancini leidde de Squadra Azzurra vervolgens in 2021 naar de Europese titel, maar op het WK 2022 in Qatar ontbrak de Italiaanse ploeg weer. Afgelopen juni verloor Italië de halve finale van de Nations League in Enschede van Spanje. In de troostfinale was Italië te sterk voor Oranje. Voor zijn periode als bondscoach was Mancini clubtrainer bij onder meer Manchester City en Internazionale.

,,Hiermee eindigt een belangrijke pagina in de geschiedenis van de ‘Azzurri’, die in mei 2018 begon en eindigde met de finaleronde van de Nations League in 2023", aldus de Italiaanse bond. De ploeg van Mancini wist zich daarna echter niet te kwalificeren voor het WK in Qatar. In de play-offs liet de Europees kampioen zich verrassen door Noord-Macedonië. Mancini bleef toen desondanks aan als bondscoach.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De Azzurri bereikten wel de finaleronde van de laatste editie van de Nations League. De ploeg van Mancini moest het tijdens de eindronde, afgelopen juni in Nederland, in de halve finales afleggen tegen Spanje (1-2). Italië versloeg daarna wel Oranje in de strijd om het brons met 3-2.

Het Italiaanse elftal begon in maart de EK-kwalificatie met een nederlaag tegen Engeland en een magere zege op Malta. Amper een maand voor de volgende twee kwalificatiewedstrijden, op 9 en 12 september tegen respectievelijk Noord-Macedonië en Oekraïne, besloot Mancini zijn functie neer te leggen. Wie er tegen Noord-Macedonië en Oekraïne voor de groep staat is nog onbekend, maar in Italië circuleren al de namen van Fabio Cannavaro, Luciano Spalletti, Antonio Conte en Daniele De Rossi.

Programma Serie A

In ons matchcenter zie je het volledige programma van de komende speelronde in de Italiaanse competitie. Hieronder zie je alle video's uit de Serie A.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video's en samenvattingen over de Serie A