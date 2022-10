Robin Veldman wint met Anderlecht ondanks eigen goal Wesley Hoedt eerste wedstrijd in competitie

Met samenvatting Bayern München voor even koploper, Matthijs de Ligt valt gebles­seerd uit

Bayern München is voor in ieder geval één dag koploper van de Bundesliga. Met Matthijs de Ligt en invaller Ryan Gravenberch was de Beierse club met 6-2 te sterk voor FSV Mainz, waardoor koploper Union werd ingehaald op de ranglijst.

29 oktober