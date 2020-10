Robinho (36) keert voor 230 euro weer terug bij Santos

Het contract bevat wel bonussen in het geval bepaalde doelen bereikt worden en er is ook een optie in verwerkt tot verlenging van de verbintenis. Robinho had geen club meer sinds augustus toen zijn contract bij het Turkse Basakeshir na twee jaar afliep.

,,Dit is altijd mijn thuis geweest. Ik wil Santos op en buiten het veld hebben.” Robinho tekende zijn eerste contract bij Santos in 2002, drie jaar later vertrok hij naar Real Madrid. Twee keer eerder keerde hij al terug naar Brazilië: in 2010 na een periode bij Manchester City, en in 2014, toen hij overkwam van AC Milan.