Rodgers debuteert bij Leicester City met nederlaag

Invaller Andre Gray bezorgde de thuisclub, met Daryl Janmaat in de basis, in de tweede minuut van de extra tijd de volle buit. Watford was al vroeg op voorsprong gekomen via Troy Deeney, maar Jamie Vardy bracht Leicester een kwartier voor tijd op gelijke hoogte.



De 46-jarige Rodgers werd afgelopen week bij de Engelse club aangesteld als opvolger van de ontslagen Claude Puel. De Noord-Ier werkte eerder in de Premier League bij Swansea City en Liverpool. Hij leidde Celtic de afgelopen twee jaar naar de Schotse titel.



Rodgers zag Leicester City dinsdag vanaf de tribune winnen van Brighton & Hove Albion (2-1). Zijn ploeg staat op de elfde plaats, Watford is de nummer acht van de ranglijst.



Rodgers verloor ook zijn eerste duels als manager van Liverpool en Swansea. Hij speelde gelijk bij zijn debuut bij Reading en Watford.