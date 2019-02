Rodgers voorziet mooie toekomst Leicester

,,Hij heeft de jongens na afloop toegesproken in de kleedkamer'', zei interim-trainer Mike Stowell. ,,Hij was trots op ze en prees vooral de strijdlust en teamgeest. Rodgers zei dat hier mooie dingen staan te gebeuren.''



Voor Leicester City was het dinsdag de eerste overwinning sinds 1 januari. De club staat nu op de elfde plaats in de Premier League.



Rodgers, die in 2015 als trainer van Liverpool werd ontslagen, debuteert zondag in het duel met Watford.