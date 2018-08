Roma met drie Nederlanders naar Turijn

AS Roma was de afgelopen weken bijzonder actief op de transfermarkt en hoopt met veel nieuwe spelers te kunnen meedoen om de Italiaanse titel.



De ploeg van Di Francesco eindigde afgelopen seizoen als derde en plaatste zich daarmee voor de Champions League. ,,We hebben met onze aankopen gekozen voor kwaliteit, niet voor kwantiteit'', zei Di Francesco een dag voor het duel met Torino. ,,We gaan op het veld zien of deze ploeg beter is dan die van vorig jaar. Ik ben heel blij met mijn selectie. Het samenstellen van een elftal zal me steeds heel wat hoofdbrekens opleveren, maar dat is alleen maar goed, want dat betekent dat we veel goede spelers hebben.''



De laatste aanwinst, de Franse wereldkampioen Steven Nzonzi, trainde pas één keer mee en ontbreekt tegen Torino. De geblesseerde Diego Perotti doet ook niet mee.



Rechtsback Karsdorp begint wel fit aan het nieuwe seizoen. Vorig jaar kwam de 23-jarige international van Oranje met knieklachten over van Feyenoord. Karsdorp onderging in Rome meteen een operatie. Bij zijn debuut in oktober tegen Crotone ging het direct weer mis. De verdediger scheurde een kruisband in zijn linkerknie en stond de rest van het seizoen aan de kant.