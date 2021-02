Roma ontneemt Dzeko aanvoerdersband na meningsverschil

Extreem­recht­se fans Lazio kunnen hun lol op: achter­klein­zoon Mussolini dient zich aan

15:51 Of hij ooit het eerste elftal van SS Lazio haalt en de naam van zijn overgrootvader door het Stadio Olimpico zal horen schallen, dat is afwachten. Maar dat er bij de traditioneel met extreemrechts geassocieerde club een Mussolini speelt, houdt de gemoederen in Italië nu al volop bezig.