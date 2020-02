Door Sander de Vries



Jarenlang vormden ze een twee-eenheid bij FC Groningen, Ron Jans en Hans Nijland. Laatstgenoemde was directeur toen Jans tussen 2002 en 2010 trainer van de club was. Tussen 2017 en 2019 werkten ze opnieuw intensief samen. Jans was toen technisch manager geworden van FC Groningen.



,,Ik ken Ron al heel lang’’, zegt Nijland. ,,We zijn zo vaak samen opgetrokken. Ron is een mensenmens. Hij maakt geen onderscheid. Nooit. Zwart, geel, bruin of wit, homo’s en hetero’s – iedereen is bij hem gelijk. Dus Ron Jans en racisme? Wat een waanzin! Wie hem een beetje heeft leren kennen in Amerika, moet dat toch ook weten?”