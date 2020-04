Ronaldinho gaat direct naar zijn moeder als huisarrest voorbij is

Medische topman FIFA pleit voor geel bij spugen op de grond

26 april Groepsknuffels en spugen in het gras. Het zijn van die gedragingen waar normaliter niet veel aandacht aan wordt gegeven in het voetbal, maar in tijden van corona zijn ze van levensbelang. Michel D’Hooghe, arts en voorzitter van het medisch comité van de FIFA, zegt in het Belgische tv-programma De Zevende Dag geen voorstander te zijn van een hervatting.