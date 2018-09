Ronaldo: Doelpunt was kwestie van tijd

,,Ik ben blij dat ik het net heb gevonden'', erkent Ronaldo. ,,Er lag toch wel wat druk op me, want er was veel aandacht voor mijn transfer van Real Madrid naar Juventus en het feit dat ik maar niet scoorde. Maar ik werk hard en wist dat het slechts een kwestie van tijd was tot de doelpunten zouden komen.''

In de vierde competitiewedstrijd was het eindelijk raak voor Ronaldo, die kort na rust zijn eerste treffer voor Juventus kon intikken na geklungel bij Sassuolo. Een kwartier later was het weer raak, dit keer met een droge schuiver met links langs de keeper. ,,Ik ben heel blij voor Cristiano'', zei trainer Massimiliano Allegri van de Italiaanse kampioen. ,,Hij wilde zó graag scoren en was daardoor soms wat overhaast. Maar het wachten is beloond.''