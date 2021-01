Ronaldo helpt Juventus aan welkome zege in aanloop naar topper tegen Milan

Ronaldo maakte daarmee zijn 20ste en 21ste treffer van het seizoen 2020/2021: veertien in de Serie A, vier in de Champions League en drie voor het nationale team van Portugal. Het is voor de 35-jarige Portugees de vijftiende keer op rij dat hij minimaal twintig treffers in een seizoen maakt. De eerste keer deed Ronaldo dat in het seizoen 2006/2007, toen hij 23 keer scoorde voor Manchester United. Daarna scoorde hij nog eens 42 keer en 26 keer in een seizoen voor Manchester United. Ronaldo maakte vervolgens in 2009 voor 94 miljoen euro de overstap naar Real Madrid. Bij de Spaanse topclub scoorde Ronaldo in negen seizoenen in totaal 450 keer in 438 wedstrijden. Ronaldo is nu bezig aan zijn derde seizoen bij Juventus, waar de teller inmiddels op 82 goals in 104 duels staat. Met zijn dertien doelpunten is hij nu topscorer van de Serie A. De afgelopen twee seizoenen moest hij de titel van Capocannoniere aan Fabio Quagliarella (Sampdoria) en Ciro Immobile (Lazio) laten.