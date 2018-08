Ronaldo kan thuispubliek niet verwennen met treffer

Miralem Pjanic opende na een half uur de score met een rake knal (1-0). Ronaldo kwam nauwelijks aan de bal in de strafschopgebied van Lazio.



Na de pauze ging er meer dreiging uit van de Portugese vedette. In de 71ste minuut was hij dicht bij zijn openingstreffer in de Serie A. Doelman Thomas Strakosha tikte de uithaal van Ronaldo echter nog net onder de lat vandaan.



Vier minuten later voorkwam 'CR7' zelf op curieuze wijze, dat hij tot scoren kwam. Ronaldo tikte vlak voor het Romeinse doel de bal tegen zijn eigen hak waarna Mario Mandzukic alsnog doel trof: 2-0.