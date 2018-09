Ronaldo redt ideeëloos Juventus

Anderlecht in blessure­tijd langs Standard

20:09 Een doelpunt, diep in blessuretijd, van de Gambiaan Bubacarr Sanneh heeft Anderlecht een 2-1 overwinning bezorgd op Standard Luik. Dat was een opsteker voor de ploeg uit Brussel na de nederlaag in de Europa League bij Spartak Trnava. Standard had al net zo'n dramatische Europese week achter de rug met 5-1-verlies bij Sevilla.