Ronaldo-vervanger Dybala brengt Juventus weer aan kop in Serie A

Juventus speelde vanavond zeker niet goed, maar net op het moment dat AC Milan begon te geloven in een gelijkspel was daar Paulo Dybala. De kleine Argentijn speelde zich met een snelle kapbeweging met zijn goede linker knap fraai en schoot met zijn mindere rechterbeen goed raak in de verre hoek. Zo viel in de 77ste minuut dan toch nog de goal waar iedereen zo lang op wachtte.



Juventus was duidelijk de betere partij, maar tot echt grote kansen leidde dit lange tijd niet. Cristiano Ronaldo speelde een zwakke partij, maar toch ging er even een schok van verbazing door het stadion toen de 34-jarige sterspeler uit Portugal tien minuten na rust plots naar de kant werd gehaald door Maurizio Sarri. Ronaldo had weinig trek om naast zijn coach op de bank te gaan zitten en stormde met boze armgebaren direct de kleedkamer in. Ronaldo zal 22 minuten later vanuit de kleedkamer gezien en gehoord hebben dat zijn vervanger de winnende maakte.